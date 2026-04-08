Die spanische Luftwaffe hat im Rahmen der NATO-Luftpolizei, die in dieser an Russland grenzenden Region stationiert ist, ihre siebte Übung in diesem Jahrzehnt in den baltischen Staaten absolviert – sechs in Litauen und eine in Estland. Das teilte das Bündnis in einer Erklärung mit.

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Die Übungen, die in der Regel ein Vierteljahr dauern und abwechselnd auf dem litauischen Stützpunkt in Šiauliai sowie auf dem estnischen Stützpunkt in Ämari stattfinden, werden unter den europäischen Mitgliedern des Atlantischen Bündnisses aufgeteilt und sind Teil der Operation Sentinel East.

Die spanische Einheit hat in Zusammenarbeit mit den litauischen Luftstreitkräften mehr als 900 Flugstunden absolviert sowie an über 25 Notfalleinsätzen und rund einem Dutzend Kampfeinsätzen teilgenommen.

"Für unser Personal war dieser Einsatz anspruchsvoll und sehr lohnend", sagte Oberstleutnant Fernando Garcia Allen, Kommandeur der spanischen Luft- und Raumfahrtabteilung. "Wir haben in einem dynamischen Umfeld Seite an Seite mit unseren litauischen Gastgebern und verbündeten Partnern operiert und so zur Sicherheit des NATO-Luftraums beigetragen. Ich bin stolz auf die Professionalität und das Engagement, das unsere Teams während des gesamten Einsatzes gezeigt haben."

Das spanische Kommando wird seine Verantwortung nun an die rumänischen und französischen Luftstreitkräfte übergeben. Die portugiesischen Streitkräfte sollen ab April dieses Jahres in Ämari stationiert werden.