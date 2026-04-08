Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Mehr als 900 Flugstunden: Spaniens NATO-Einsatz an Russlands Grenze beendet

Die spanischen Streitkräfte wurden in multinationale Ausbildungs- und Übungsmaßnahmen sowie in flexible Kampfeinsätze integriert.
Die spanischen Streitkräfte wurden in multinationale Ausbildungs- und Übungsmaßnahmen sowie in flexible Kampfeinsätze integriert. Copyright  Ejército del Aire y del Espacio vía OTAN
Copyright Ejército del Aire y del Espacio vía OTAN
Von Javier Iniguez De Onzono
Zuerst veröffentlicht am
Teilen Kommentare
Teilen Close Button

Die Luftwaffe hat ihren siebten Einsatz auf dem Stützpunkt Šiauliai nahe der estnischen Grenze im Rahmen der Luftraumüberwachung des Atlantischen Bündnisses in den baltischen Gebieten an der Grenze zu Russland abgeschlossen.

Die spanische Luftwaffe hat im Rahmen der NATO-Luftpolizei, die in dieser an Russland grenzenden Region stationiert ist, ihre siebte Übung in diesem Jahrzehnt in den baltischen Staaten absolviert – sechs in Litauen und eine in Estland. Das teilte das Bündnis in einer Erklärung mit.

WERBUNG
WERBUNG

Die Übungen, die in der Regel ein Vierteljahr dauern und abwechselnd auf dem litauischen Stützpunkt in Šiauliai sowie auf dem estnischen Stützpunkt in Ämari stattfinden, werden unter den europäischen Mitgliedern des Atlantischen Bündnisses aufgeteilt und sind Teil der Operation Sentinel East.

Die spanische Einheit hat in Zusammenarbeit mit den litauischen Luftstreitkräften mehr als 900 Flugstunden absolviert sowie an über 25 Notfalleinsätzen und rund einem Dutzend Kampfeinsätzen teilgenommen.

"Für unser Personal war dieser Einsatz anspruchsvoll und sehr lohnend", sagte Oberstleutnant Fernando Garcia Allen, Kommandeur der spanischen Luft- und Raumfahrtabteilung. "Wir haben in einem dynamischen Umfeld Seite an Seite mit unseren litauischen Gastgebern und verbündeten Partnern operiert und so zur Sicherheit des NATO-Luftraums beigetragen. Ich bin stolz auf die Professionalität und das Engagement, das unsere Teams während des gesamten Einsatzes gezeigt haben."

Das spanische Kommando wird seine Verantwortung nun an die rumänischen und französischen Luftstreitkräfte übergeben. Die portugiesischen Streitkräfte sollen ab April dieses Jahres in Ämari stationiert werden.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Steuererklärung in Spanien: Mit diesen Tricks können deutsche Auswanderer sparen

Europäische Union warnt Spanien vor illegaler Spritsteuersenkung

Nach Rassismus-Vorfall bei Freundschaftsspiel: FIFA leitet Disziplinarverfahren gegen Spanien ein