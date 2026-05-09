Am Samstag schien eine brüchige Waffenruhe zunächst zu halten, nachdem die Vereinigten Staaten zwei iranische Öltanker angegriffen hatten. Zugleich meldete das Land, in dem das Regionalkommando der US‑Marine stationiert ist, die Festnahme von Dutzenden Menschen, denen Verbindungen zu Irans Revolutionsgarde vorgeworfen werden.

WERBUNG WERBUNG

Angriffe am Freitag hatten die erst vor einem Monat vereinbarte Feuerpause infrage gestellt, auf deren Fortbestand die USA weiterhin pochen. Washington wartet nun auf eine Antwort Irans auf den jüngsten Vorschlag für ein Abkommen, das den Krieg beenden, die Straße von Hormus wieder öffnen und Teherans umstrittenes Atomprogramm zurückschrauben soll.

Das US‑Militär erklärte am Freitag, seine Streitkräfte hätten zwei iranische Tanker manövrierunfähig gemacht. Diese sollen versucht haben, eine von der US‑Marine verhängte Blockade iranischer Häfen zu durchbrechen, die als Reaktion auf die anhaltende Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormus gilt.

Das Zentralkommando der US‑Streitkräfte veröffentlichte Videoaufnahmen, die zeigen, wie ein amerikanischer Kampfjet am Freitag die Schornsteine der Tanker beschießt. Bereits Anfang der Woche hatte ein US‑Militärflugzeug das Ruder eines weiteren Tankers zerstört, von dem Washington sagt, er habe die Blockade zu umgehen versucht.

Stunden zuvor hatte das US‑Militär nach eigenen Angaben Angriffe auf drei Kriegsschiffe vereitelt und iranische Militäreinrichtungen in der Meerenge bombardiert.

Trotz der Angriffe beharrt US‑Präsident Donald Trump darauf, die Waffenruhe halte. Er droht zudem erneut, die Luftangriffe in vollem Umfang wiederaufzunehmen, falls Iran einem Abkommen zur Wiederöffnung der Meerenge und zur Erfüllung sämtlicher Forderungen Washingtons nicht zustimmt. Er kündigt an, die Bombardierungen dann noch zu intensivieren.

Bahrain nimmt Dutzende mutmaßliche Revolutionsgarde-Anhänger fest

Auf der kleinen Golfinsel Bahrain teilte das Innenministerium am Samstag mit, es habe 41 Menschen festgenommen. Sie sollen einer Gruppe angehören, die mit der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) verbunden sei.

Die Ermittlungen liefen weiter, um gegen alle mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe vorzugehen, hieß es weiter; Einzelheiten nannte das Ministerium nicht. Seit Beginn des Kriegs gegen Teheran am 28. Februar hat Bahrain bereits Dutzende Menschen mit angeblichen Iran-Verbindungen festgenommen.

Bahrain wird von einer sunnitischen Monarchie regiert, die Bevölkerung ist jedoch – wie in Iran – mehrheitlich schiitisch. Menschenrechtsorganisationen werfen dem Königreich vor, den Krieg zwischen Iran und den USA, deren Fünfte Flotte in Bahrain stationiert ist, als Vorwand zu nutzen, um die Opposition im Land niederzuschlagen.

Appelle zur Zurückhaltung

Mit der Zuspitzung der Lage hat weltweit die diplomatische Aktivität deutlich zugenommen.

Das russische Außenministerium erklärte am Samstag, Russland und Saudi-Arabien riefen zu weiteren diplomatischen Bemühungen auf, um ein „nachhaltiges, langfristiges Abkommen“ zur Beendigung des Kriegs zu erreichen.

Auch die Außenminister Ägyptens und Katars bekräftigten demnach, nur Diplomatie weise einen Ausweg aus der Krise. Das geht aus einer Mitteilung zu einem Telefonat vom Samstag zwischen dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty und seinem katarischen Kollegen Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hervor.

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif, der direkte Gespräche zwischen Washington und Teheran vermittelt hat, sagte, sein Land stehe „Tag und Nacht“ mit den USA und Iran in Kontakt, um die Waffenruhe zu verlängern und ein Friedensabkommen zu erreichen.

Iran kontert mit scharfer Kritik an Washington

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi verurteilte unterdessen die erneuten US‑Angriffe der vergangenen Tage scharf. In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) wies er zudem Washingtons Einschätzung der iranischen Schlagkraft zurück und betonte, sein Land sei bereit, die Kämpfe wieder aufzunehmen.

„Immer wenn eine diplomatische Lösung auf dem Tisch liegt, entscheiden sich die USA für ein leichtsinniges militärisches Abenteuer. Ist das eine plumpe Drucktaktik? Oder das Werk eines Störers, der den Präsidenten erneut in ein weiteres Desaster treibt? Was auch immer der Grund ist, das Ergebnis ist dasselbe: Iraner beugen sich niemals dem Druck“, schrieb er.

„Auch der CIA liegt falsch. Unser Bestand an Raketen und die Zahl der Abschussvorrichtungen liegen nicht bei 75 % des Stands vom 28. Februar. Die richtige Zahl ist 120 %“, erklärte er. „Was unsere Bereitschaft angeht, unser Volk zu verteidigen: 1.000 %.“

Der ranghöchste iranische Diplomat hatte bereits am Mittwoch erklärt, Teheran setze auf Chinas Unterstützung für eine „neue regionale Nachkriegsordnung“ nach dem Konflikt mit den Vereinigten Staaten.

Araghchi bekräftigte auf sozialen Medien das Vertrauen Irans in China. Sein Land setze darauf, dass Peking „den Aufbau einer neuen regionalen Nachkriegsordnung unterstützt, die Entwicklung und Sicherheit in Einklang bringt“.