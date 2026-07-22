Trump droht: Jeder iranische Angriff in Straße von Hormus bringt Bomben auf Teheran

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch angekündigt, die USA würden bei jedem Angriff Teherans auf Schiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormus iranische Zivilinfrastruktur bombardieren.

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„Von jetzt an gilt: Immer wenn die Islamische Republik Iran in der Straße von Hormus auf ein Schiff schießt – ob mit Raketen, Geschossen, Drohnen oder irgendeinem anderen Gerät oder einer anderen Waffe –, werden die Vereinigten Staaten eine Brücke oder ein Kraftwerk bombardieren und zerstören“, schrieb Trump auf seinem Netzwerk Truth Social.

Trump erklärte, dies betreffe auch iranische Anlagen, „die sich neben der Hauptstadt Teheran oder in ihr befinden“.

Die Drohung erfolgte kurz bevor er zu einem Luftwaffenstützpunkt aufbrach, wo die sterblichen Überreste von drei US-Soldaten zurückkehren sollten, die bei iranischen Angriffen auf US-Militärstützpunkte am Golf getötet wurden.

Der US-Präsident sagte, er wolle „unsere Helden ehren, und sie sind in der Tat große Helden“.

„Alle haben sehr deutlich gesagt, dass wir Iran nicht in den Besitz einer Atomwaffe kommen lassen dürfen. Also werden wir sie ehren ... Für mich gehört das zu den schwersten Aufgaben als Präsident, aber sie ist notwendig“, fügte er hinzu.

Trump wies Umfragen zurück, denen zufolge der Iran-Krieg bei US-Wählerinnen und -Wählern vor den Zwischenwahlen im November unpopulär ist, zumal die steigenden Ölpreise die Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben.

Der Krieg hat Washington bereits 37,5 Milliarden Dollar (32,8 Milliarden Euro) gekostet.

„Die Amerikaner wollen keine hohen Benzinpreise, aber sie sind nicht gegen den Krieg – das ist gerade ganz klar geworden“, sagte Trump.

Angriffe erschüttern Iran und Jordanien

Washington hat seine Angriffe auf den Iran seit dem Scheitern einer vorläufigen Waffenruhe in den Kämpfen um die Straße von Hormus deutlich verstärkt und elf Tage in Folge Ziele in der Islamischen Republik attackiert.

Iran reagierte mit Beschuss von US-Militäranlagen am Golf.

Die jordanische Armee teilte mit, sie habe am Mittwoch über Aqaba vier iranische Raketen abgefangen; zwei weitere seien in „unbewohnten Gebieten“ niedergegangen.

Auf in der nahe gelegenen israelischen Stadt Eilat aufgenommenen Videos waren Rauchsäulen am Himmel zu sehen. Jordanien erklärte zudem, es habe vier iranische Drohnen abgefangen.

Iran verzichtete seit der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen im vergangenen Monat darauf, Israel direkt anzugreifen – offenbar in der Hoffnung, das Land aus dem Krieg herauszuhalten.

Der Angriff auf Aqaba in Sichtweite des israelischen Eilat schürte jedoch Sorgen vor einer weiteren Ausweitung des Konflikts, nachdem eine Vereinbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten gescheitert war.

Auch in Bahrain ertönte erneut Raketenalarm, und Saudi-Arabien rief die Einwohnerinnen und Einwohner der Golfstadt Dammam dazu auf, Schutz zu suchen. Später erklärten die Behörden, die Gefahr sei vorüber, ohne Details zu nennen.

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete von Explosionen in mehreren Provinzen. Das Gesundheitsministerium in Teheran erklärte, US-Luftschläge in den vergangenen elf Tagen hätten 53 Menschen getötet, darunter sechs Frauen und drei Kinder, und fast 600 Menschen verletzt.

Die Revolutionsgarden IRGC betonten, ihre Vergeltungsangriffe würden weitergehen.

Das US-Militär erklärte, die Überführung der Gefallenen am Mittwoch auf der Luftwaffenbasis Dover im Bundesstaat Delaware gelte zwei Soldaten, die bei einem iranischen Angriff auf einen Stützpunkt in Jordanien getötet wurden, sowie einem Soldaten, der bei der kontrollierten Sprengung einer Drohne im Irak ums Leben kam.

Ein dritter Soldat, der bei dem Angriff in Jordanien vermisst wird, bleibt weiterhin verschollen.

Trump hat geschworen, den Tod aller US-Soldaten „viele Male“ zu rächen, und seine Drohungen, zivile Infrastruktur ins Visier zu nehmen, noch einmal verschärft. Die Gesamtzahl der US-Todesopfer seit Beginn des Krieges liegt bei 18.

Der US-Präsident bekräftigte am Dienstag zudem Drohungen gegen eine von ihm so bezeichnete geheime iranische Atomanlage namens Pickaxe Mountain. Iran bestreitet, dass es an dem Ort, den das Land Kolang-Berg nennt, überhaupt eine Anlage gibt.