Im großen Saal des historischen Concertgebouw sitzen Reihen von Studierenden über Laptops und Notizbüchern gebeugt, das Licht ihrer Bildschirme taucht die roten Samtsitze in ein blasses Leuchten.

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Über ihnen spielen die Geigerin Hyunjin Cho und die Cellistin Efstratia Chaloulakou. Die Studierenden gelten damit nicht als unhöflich, weil sie die Musikerinnen kaum beachten. Bei dieser Veranstaltung sollen sie lernen – und die Musik soll ihnen dabei helfen, statt sie abzulenken.

Das Format ist Teil einer wachsenden Initiative von Entree, dem Jugendverein des Concertgebouw. Sie verbindet Lernen mit Live-klassischer Musik. Die Reihe soll Studierenden helfen, sich zu konzentrieren, Stress abzubauen und zugleich ein jüngeres Publikum in das jahrhundertealte Haus zu locken.

„Das ist eine von vielen Möglichkeiten, ein junges Publikum im Concertgebouw willkommen zu heißen. Es ist ein unglaublich inspirierender Ort, um in dieser wunderbaren Umgebung mit großartiger Musik zu lernen. So versuchen wir, junge Menschen ein Stück weit zu verführen, das Concertgebouw zu entdecken. Und im besten Fall sind sie so begeistert, dass sie wiederkommen“, sagt Simon Reinink, der Generaldirektor des Concertgebouw.

Studierende arbeiten an ihren Laptops und lernen mit Musik im Concertgebouw in Amsterdam, Niederlande, am 5. März 2026. Credit: AP Photo

Die Idee entstand in der COVID-19-Pandemie. Entree suchte damals nach Wegen, Studierende im Fernstudium zu unterstützen und ihnen zugleich klassische Musik näherzubringen.

Seitdem kommen die Lernsessions gut an. Viele Studierende kehren regelmäßig zurück, um für Prüfungen zu büffeln oder an ihren Abschlussarbeiten zu schreiben.

„Es wirkt sehr beruhigend und hilft mir, mich auf die Arbeit zu konzentrieren, die ich erledigen muss. Das überrascht mich, denn normalerweise höre ich kaum klassische Musik. Für mich ist das also eine neue Erfahrung“, sagt Kyra Mulder, einundzwanzigjährige Studentin der Ergotherapie.

Die Geigerin Hyunjin Cho (links) und die Cellistin Efstratia Chaloulakou spielen für Studierende, die mit Musik lernen, im Concertgebouw in Amsterdam, Niederlande, am 5. März 2026. Credit: AP Photo

Professor Bas Bloem, Neurologe am Radboud-Universitätsklinikum in Nimwegen, sagt, Musik könne die Konzentration mancher Menschen stören, anderen aber beim Fokussieren helfen: „Ich glaube, der Grund, warum Musik im Hintergrund so beruhigend sein kann, liegt darin, dass sie einen Flow-Zustand entstehen lässt.“

Er führt aus: „Flow ist dieses geheimnisvolle Gleichgewicht zwischen dem eigenen Können und dem Maß an Herausforderung. Man möchte genau diesen Punkt treffen. Man will weder über- noch unterfordert sein. Musik im Hintergrund kann helfen, diesen Flow-Zustand zu erreichen. Und jeder weiß: Wenn man im Flow ist, kann man stundenlang weiterarbeiten und enorm produktiv sein.“

Die Tickets für die Sessions kosten nur 2,50 Euro; das WLAN des Hauses ist kostenlos.

Studierende wie der Medizinstudent Thijmen Broekman sagen, Umgebung und Musik erleichterten Multitasking und Konzentration. „Ich finde es hier nicht schwierig, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, weil es sehr ruhig ist und die Musik leise und angenehm bleibt. Das hilft mir, mich zu konzentrieren, und ich habe keinerlei Probleme mit dem Multitasking“, sagt er.