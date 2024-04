60. Biennale in Venedig: Israels Pavillon wegen Gaza nicht geöffnet

Von Euronews mit AP

Die Künstlerin und die Kuratorin des Israel-Pavillons auf der Kunst-Biennale in Venedig fordern einen Waffenstillstand in Gaza - und die Freilassung der Geiseln der Hamas.

WERBUNG

Auf der Kunst-Biennale in Venedig weigern sich die Künstlerin und die Kuratorin des israelischen Pavillons, diesen zu eröffnen, bevor nicht ein Waffenstillstand in Gaza erreicht wird. Sie fordern auch eine Freilassung der israelischen Geiseln.

"Die Kunst kann warten, Frauen, Kinder und Menschen, die die Hölle auf Erden erleben, können es nicht", sagen Ruth Patir, Mira Lapidot und Tamar Margalit, bevor die Biennale für die Presse eröffnet wurde.

Italiens Kulturminister hatte sich trotz angedrohter Proteste für die Teilnahme Israels an der Biennale eingesetzt.

"Stranieri Ovunque - Foreigner Everywhere"

Thema der Biennale, die am Samstag für das Publikum öffnet, ist "Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere", der Slogan einer tunesischen Anti-Rassismus-Gruppe in Italien. "Der Ausdruck "Stranieri Ovunque "" - so erklärt Biennale-Kurator Adriano Pedrosa aus Brasilien - "hat mehrere Bedeutungen. Erstens, dass man, egal wo man hingeht und wo man ist, immer auf Ausländer trifft - sie/wir sind überall. Zweitens, dass man, egal wo man sich befindet, immer wirklich und tief im Inneren ein Fremder ist."

Russland nimmt erneut nicht an der Biennale in Venedig teil.

Die 60. Kunst Biennale dauert bis zum 24. November 2024. Die Eintrittskarten sollten im Internet reserviert werden und kosten bei vollem Preis 30 Euro.