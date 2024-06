Die Europawahlen beginnen in den Niederlanden. Umfragen deuten darauf hin, dass die Zustimmung für rechte Parteien weiter wachsen werde.

In den Niederlanden haben die Wahllokale geöffnet – damit haben die vier Tage der Europawahlen begonnen. Die Wahllokale sind von 7.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Die Niederlande sind das einzige Land, das so früh mit der eintägigen Abstimmung beginnt. Traditionell wird in der Niederlande immer am Mittwoch gewählt. Da das Europäische Parlament allerdings den Wahlzeitraum von Donnerstag bis Sonntag festgelegt hat, finden die Europawahlen in den Niederlanden am Donnerstag statt. In wird am Freitag gewählt, alle anderen EU-Länder folgen am Wochenende.

Voraussichtlich gewinnen die Rechten Zuwachs

Knapp 350 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger können ihre Stimme abgeben. Die Europawahlen sind nach Indien die demokratische Wahl mit den zweitmeisten Wahlberechtigten auf der Welt. Es wird erwartet, dass die rechten und rechtspopulistsichen Parteien deutliche Zugewinne erzielen werden.

In den Niederlanden wurde erst im November die rechtspopulistische, europaskeptische "Partei für die Freiheit" von Geert Wilders als stärkste Partei in das niederländische Parlament gewählt.

Umfragen deuten darauf hin, dass Wilders auf dieser Popularität aufbauen und den Ton in weiten Teilen der EU angeben will.