Mit der Stationierung einer niederländischen Patriot-Batterie im Rahmen des Manövers BALTCON24 unternimmt die NATO einen „ersten Schritt“ zur Umsetzung des Rotationsluftverteidigungsmodells für das Baltikum.

Im Rahmen der Kampfphase des alljährlichen NATO-Manövers Baltic Connection 24 (BALTCON24) ist ein niederländisches Patriot-Luftabwehrsystem nach Litauen verlegt worden.

Die Luftabwehrbatterie traf am Samstagmorgen im Hafen von Klaipeda ein. Sie wird im Fliegerhorst Siauliai, der in etwa auf halben Weg zwischen der litauischen Hauptstadt Vilnius und der lettischen Hauptstadt Riga liegt, stationiert.

Litauen sieht in der Verlegung den ersten Schritt zur praktischen Umsetzung des Rotationsmodells der Luftabwehr, das letztes Jahr beim NATO-Gipfel in Vilnius vereinbart wurde.

„Es ist in gewisser Weise wichtig, dass wir dieses Rotationsmodell testen und uns darauf vorbereiten können, was bedeutet, dass wir wissen, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist, es zu testen“, sagte der Kommandeur des litauischen Luftabwehrbataillons Oberstleutnant Ovidijus Pilitauskas, gegenüber Reportern.

Nach Angaben des litauischen Militärs wird das Manöver die Bereitschaft zur Truppenverlegung und Truppenintegration, die einheitliche Führung und Kontrolle sowie die Durchführung von Luftabwehroperationen verbessern.

„Wir werden hier eine Übung zur Interoperabilität innerhalb der NATO durchführen. Das ist seit einigen Jahren ein heißes Thema. Mit diesen Übungen werden wir diesen Teil gemeinsam mit unseren litauischen Partnern verbessern“, erläutert der Kommandant der Patriot-Einheit Major Kevin. Das Patriot-Waffensystem sei zwar schon ein paar Jahre alt, aber man habe die neueste Konfiguration. „Das ist das modernste Waffensystem, das es heutzutage gibt“, betont der Major der königlich niederländischen Luftwaffe.

Schweden und die Niederlande gehören zu den nur sieben NATO-Ländern in Europa, die Patriot-Systeme einsetzen; die anderen sind Deutschland, Griechenland, Polen, Rumänien und Spanien, wie aus Daten des International Institute for Strategic Studies (IISS) hervorgeht.

Das Weiße Haus kündigte am Mittwoch ein Militärhilfepaket für die Ukraine im Wert von 2,1 Milliarden Euro an, das Raketen für Patriot- und andere Luftabwehrsysteme umfasst, die die USA zuvor an Kiew geliefert haben.