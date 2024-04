Von Euronews mit AP, ISW

Das deutsche Verteidigungsministerium hat die Lieferung eines US-Patriot-Luftabwehrsystems aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine bestätigt. Doch die Berichte von der Front zeigen einen schweren Stand der ukrainischen Soldaten.

"Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren." Das schreibt das deutsche Verteidigungsministerium an diesem Samstag auf X, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schon in den Tagen zuvor auf weitere Lieferungen von Luftabwehrsystemen gehofft hatte.

Auch Annalena Baerbock bestätigte die Entscheidung aus dem Verteidigungsministerium/ "Mit der weiteren #Patriot-Einheit verstärken wir den Schutzschirm der #Ukraine. Denn sie verteidigt auch unsere Friedensordnung. Gemeinsam mit Boris #Pistorius werbe ich bei Partnern & in der NATO intensiv und systematisch für weitere Sofortlieferungen an Luftverteidigung."

Aus der Ukraine kommen dankbare Worte auch von Präsident Selenskyj: "Ich danke dem Bundeskanzler für die Entscheidung, ein zusätzliches Patriot-Luftverteidigungssystem an die Ukraine zu liefern, sowie Luftabwehrraketen für die bestehenden Systeme. Danke, Olaf, für deine Führung...."

Verbesserte Angriffstaktik Russlands

Der ukrainische Kommandeur Oleksandr Syrsky spricht davon, dass sich die Lage an der Ostfront für seine Truppen in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert habe. Unterstützt von gepanzerten Fahrzeugen greife die russische Armee in Richtung Bachmut an.

Die Lage an der Front beurteilen auch Experten derzeit als sehr schwierig für die Ukraine. So schreibt der Thinktank "Institute for the Study of War" (ISW): "Die zunehmend wirksamen russischen Angriffe in der Ukraine drohen die langfristigen Kriegsführungsfähigkeiten der Ukraine einzuschränken und schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Russland auf dem Schlachtfeld erhebliche Gewinne erzielen kann."

Anders als der ukrainische General sieht das ISW aber keine vermehrten Angriffe der russischen Truppen. Russland habe seine Angriffstaktik verbessert, ohne dass die Häufigkeit oder der Umfang der Angriffe zugenommen habe, meint das ISW und macht für die Probleme der ukrainischen Armee vor allem die Verzögerungen bei der US-Hilfe verantwortlich.

Der deutsche Militärexperte Carlo Masala meint, dass die Ukraine weit mehr Hilfe benötige. Er sagt: "Deutschland liefert eine zusätzliche PATRIOT Feuereinheit in die Ukraine. Das ist sehr gut. Es fehlen trotzdem noch 7-9 Einheiten. Europa wo bist du?"

Bevor die weitere Patriot-Einheit aus Deutschland eintrifft baut die Ukraine vor allem auf Drohnen, für deren Einsatz weitere Militärs ausgebildet werden.