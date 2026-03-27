Donald Trump habe der NATO einen Gefallen getan, indem er die Verbündeten gezwungen hat, sich zu verpflichten, 5 Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben, so Generalsekretär Mark Rutte in einer Stellungnahme am Donnerstag. Er bekräftigte, dass der US-Präsident dazu beigetragen habe, das Bündnis stärker und sicherer zu machen.

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Rutte hielt seine Rede in Brüssel im Rahmen des NATO-Jahresberichts, aus dem hervorging, dass alle Verbündeten jetzt 2 % des BIP zahlen, was seiner Meinung nach ohne Trumps Intervention nicht geschehen wäre, einschließlich der Nachzügler Spanien, Belgien und Italien, die dieses Ziel jahrzehntelang nicht erreicht hatten.

"Ich glaube nicht, dass die gesamte NATO ohne die derzeitige US-Regierung bis 2025 die 2 % erreichen würde", sagte Rutte auf einer Pressekonferenz in Brüssel vor Journalisten. Das neue Ziel, das auf einem auf Trump zugeschnittenen Gipfel im vergangenen Jahr in Den Haag ausgehandelt wurde, liegt bei 5 % des BIP, aufgeteilt in zwei Kategorien von 3,5 % an harten Fähigkeiten.

Rutte betonte, dass sich die NATO ohne Trump nicht zu diesem ehrgeizigen, aber absolut notwendigen Ausgabenziel verpflichtet hätte.

Der Bericht stellt fest, dass Russland die "bedeutendste und unmittelbarste Bedrohung für unsere Sicherheit und für Frieden und Stabilität im euro-atlantischen Raum" bleibt, und weist darauf hin, dass der "brutale Angriffskrieg gegen die Ukraine von China, Nordkorea, Iran und Weißrussland unterstützt wird".

Der ehemalige niederländische Ministerpräsident ist in Europa oft in die Kritik geraten, weil er als zu entgegenkommend gegenüber Präsident Trump und unkritisch gegenüber den Entscheidungen der USA zum Nachteil der übrigen Bündnisse wahrgenommen wird.

In der anschließenden Pressekonferenz stellte sich Rutte Fragen zur Zuverlässigkeit der USA als einflussreichstem Partner des Bündnisses, nachdem Trump gedroht hatte, sich Grönland anzueignen, und der Krieg mit dem Iran andauert.

Rutte schien die von den USA an der Seite Israels geführte Militäroperation gegen den Iran zu unterstützen, indem er sagte, dass das, was die Vereinigten Staaten jetzt tun, die (militärischen) Fähigkeiten herabsetzt" und die Alternative naiv wäre. "Und ja, ich begrüße es", sagte er.

Die NATO ist nicht direkt in den Konflikt verwickelt.

Er merkte an, dass Trump zunehmend frustriert sei, weil die europäischen Verbündeten bisher nicht bereit seien, seiner Aufforderung nachzukommen, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, die vom Iran als Vergeltung für die US-israelischen Angriffe angegriffen wurde. Über diese Wasserstraße wird ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung abgewickelt, was die Energiepreise in eine unberechenbare Spirale gebracht hat.

Rutte betonte, dass die wichtigsten NATO-Länder - Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die Niederlande sowie einige Länder außerhalb des Bündnisses wie Japan - Pläne ausarbeiten, um in der Region zu helfen und die Route zu öffnen. Dies geschehe "in diesem Moment", sagte er.

Vergangene Woche hatten die EU-Länder auf einem Gipfel in Brüssel erklärt, ein Eingreifen sei nur möglich, wenn sich die Region nicht in einem "heißen", gefährlichen Konflikt befinde.

Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums sagte indes, dass das Vereinigte Königreich und Frankreich im Laufe dieser Woche militärische Gespräche mit mehr als 30 Nationen führen werden, um eine Koalition zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zu bilden, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.