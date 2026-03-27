Außenminister Marco Rubio warf dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag vor, über die Forderungen der USA zu lügen. Er zeigte sich offen dafür, für Kyjiw bestimmte Waffen zur Unterstützung des Krieges gegen den Iran umzuleiten.

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Selenskyj hatte in einem Interview gesagt, die Vereinigten Staaten drängten die Ukraine, die östliche Donbass-Region an Russland abzutreten, bevor sie Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg aushandelten.

"Das ist eine Lüge", sagte Rubio gegenüber Reportern auf die Frage nach Selenskyjs Äußerungen.

"Ich habe gesehen, wie er das gesagt hat, und es ist bedauerlich, dass er das sagt, denn er weiß, dass das nicht stimmt", sagte Rubio in Paris nach Gesprächen mit der Gruppe der sieben Industrienationen G7.

"Was ihm gesagt wurde, ist das Offensichtliche: Sicherheitsgarantien werden nicht in Kraft treten, bevor ein Krieg beendet ist, weil man sich sonst selbst in den Krieg verwickelt", sagte Rubio.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht zu den Staats- und Regierungschefs der EU auf dem EU-Gipfel in Brüssel, 19. März 2026 AP Photo

"Daran wurde nicht angeknüpft, es sei denn, er gibt Territorium auf", sagte Rubio. "Ich weiß nicht, warum er diese Dinge sagt. Es ist nicht wahr."

Der Angriff auf Selenskyj war besonders auffällig, da er von Rubio kam, einem ehemaligen Falken-Senator, der weitgehend als Unterstützer der ukrainischen Sache angesehen wurde, im Gegenteil zu einigen anderen im Umfeld von Präsident Donald Trump.

US-Vertreter üben harte Kritik an Selenskyj

In einer Szene, die im Februar letzten Jahres viral ging, saß Rubio mürrisch im Oval Office, als Trump und Vizepräsident JD Vance Selenskyj beschimpften und sagten, er sei undankbar für die US-Hilfe.

Vor kurzem hat Trump Selenskyj erneut kritisiert, indem er sagte, er müsse Kompromisse eingehen, und ihn in ungünstiger Weise mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verglich.

Rubio sagte, die Vereinigten Staaten seien offen für eine Verlagerung der Hilfe für die Ukraine, nachdem die Vereinigten Staaten und Israel den Iran angegriffen hätten.

Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff in Charkiw, 27. März 2026 AP/Ukrainian Emergency Service

"Noch ist nichts umgeleitet worden, aber es könnte", sagte Rubio.

"Wenn wir etwas für Amerika brauchen und es amerikanisch ist, werden wir es zuerst für Amerika behalten."

Er sagte jedoch, dass es noch keine Änderung an der sogenannten Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) gegeben habe, einer NATO-Initiative, die nach Trumps Rückkehr ins Leben gerufen wurde und bei der europäische Verbündete von der Ukraine angeforderte Waffen finanzieren, die von den Vereinigten Staaten gekauft werden.