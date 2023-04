Zusammenarbeit von Kommunen für ökologische Beschaffungsstrategien

Das Big Buyers Collaboration Network for Strategic Procurement ist eine Initiative der Europäischen Kommission zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen großen öffentlichen Einkäufern bei der Umsetzung der strategischen öffentlichen Beschaffung für nachhaltige Lösungen. Die öffentliche Beschaffung kann ein wichtiges Instrument sein, um die Entwicklung innovativer Waren und Dienstleistungen auf dem europäischen Markt voranzutreiben. Indem sie zusammenarbeiten und ihre Ressourcen bündeln, können Städte, zentrale Beschaffungsstellen und andere große öffentliche Beschaffer ihre Marktmacht und ihren Einfluss maximieren.

ICLEI, EUROCITIES und BME betreiben das Netzwerk derzeit im Auftrag der Europäischen Kommission, GD Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (GD GROW). Das Netzwerk zielt darauf ab, mit bestehenden Netzwerken und Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, zusammenzuarbeiten.

Wie verringern öffentliche Ausgaben Umweltverschmutzung auf Baustellen?

Auf Oslos Baustellen wird daran gearbeitet, stinkenden Dieselabgase und den Lärm zu verringern. Die norwegische Hauptstadt leistete Pionierarbeit beim Einsatz elektrischer Baumaschinen und nutzte ihre Kaufkraft, um den grünen Wandel voranzutreiben. Beim Klosterenga-Park-Projekt wird ein langer verschütteter Bachlauf wiederhergestellt - teils aus ästhetischen Gründen, teils als Ausgleich für mögliche Überschwemmungen.

"Alle auf dieser Baustelle verwendeten Maschinen sind elektrisch", erklärt Synnøve Bjerkestrand Halle, Projektleiterin bei der Wasser- und Abwasserbehörde der Stadtverwaltung Oslo. "Das bedeutet, dass auf dieser Baustelle keine Emissionen verursacht werden." Und die Menschen, die dort leben und arbeiten, reagieren positiv: _"_Es gibt zwei Kindergärten in der Nähe der Baustelle, die Kinder schlafen draußen, es muss leise sein. Bei diesem Projekt haben wir während ihrer Schlafenszeit gearbeitet, weil wir die elektrischen Bagger haben. Es gab keinerlei Beschwerden über Lärm von den beiden Kindergärten, das sind 200 Kinder, die dort jeden Tag hingehen."

Öffentliche Beschaffung: ein wirksames Instrument für den Umweltschutz

Weltweit ist die Bauindustrie für 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. In Oslo sollen bis 2025 alle kommunalen Baustellen emissionsfrei arbeiten.

"Alle unsere Gebäude und Baustellen in Oslo, -alle Straßen, Radwege, Schulen – 2022 waren in all diesen Gebäuden und Baustellen 37 Prozent des Energieverbrauchs emissionsfrei und der Rest funktionierte mehr oder weniger ohne fossile Energien", erzählt Marit Hepsø, Spezialistin für nachhaltige Gebäude und Baustellen bei der Stadtverwaltung Oslo. Das öffentliche Beschaffungswesen ist ein wirksames Instrument, um den Umweltschutz voranzutreiben, so die Spezialistin:

"Es gab auch eine internationale Zusammenarbeit, um die Nutzung dieses sehr wichtigen Beschaffungsinstruments zu stärken. Wir sind Teil des Big Buyers-EU-Projekts, an dem Barcelona, Kopenhagen und Finnland teilnehmen. Wenn man das öffentliche Beschaffungsinstrument nutzen will, muss es mehr Käufer mit demselben Ziel geben, um mehr emissionsfreie Maschinen zu beschaffen."

Die Macht der öffentlichen Hand

In Europa geben rund 250.000 Kommunen jährlich etwa 2 Billionen Euro für Dienstleistungen wie Verkehr, Abfallwirtschaft, Gesundheit und Bildung aus - 14 Prozent des europäischen BIPs und ein Hebel zur Stärkung des Binnenmarktes.

Die Macht der öffentlichen Hand kann ökologische Ziele oder die soziale Eingliederung und andere politische Ziele vorantreiben - wie die Ausgabe lokaler Bio-Lebensmittel in einer Schule in Portugal - oder um Arbeitsplätze und Unternehmertum zu fördern wie beim niederländischen Start-up The Great Bubble Barrier, das Müll in den Grachten von Amsterdam einsammelt.

In Norwegen, hoch über Oslo, gehen Arbeiter an die Grenzen dessen, was in Bezug auf umweltfreundliches Bauen möglich ist. Christin Kyseth Pettersen, Programmmanagerin bei der Wasser- und Abwasserbehörde der Stadtverwaltung Oslo Christin erklärt der Reporterin das Projekt vor Ort:

_"Wir sind im Inneren eines der Reservoirs, es ist eine von zwei Kammern und wird mit 5.000 Kubikmetern Wasser gefüllt. Wir versorgen die Anwohner mit Trinkwasser. Die innere Kammer liegt hinter dieser Mauer hier._Wir nutzen alle emissionsfreien Maschinen, die man hier oben einsetzen kann - Bagger, Handgeräte und Maschinen - und wir haben eine elektrische Heizung - bevor wir den Zement gießen, müssen wir die Formen vorheizen. Und wir nutzen Biogas für den Schwertransport, denn wir müssen den Beton hier hoch schaffen." Die Maschinen funktionieren unter diesen schwierigen Bedingungen, erzählt sie weiter:

"Wir müssen sie öfter aufladen, weil es sehr kalt ist, vor allem in den Wintermonaten. Außerdem liegt viel Schnee, was die Sache etwas schwieriger macht, aber es ist möglich. Und solange es geht, arbeiten wir auf diese Weise weiter."

Mit elektrischen Baggern, Autos und sogar Fähren ist Oslo ein Paradebeispiel dafür, dass öffentliches Auftragswesen und die Politik den grünen Wandel vorantreiben können.