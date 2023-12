Der Spitzenplatz wird von Österreich eingenommen, während die Deutschen laut einer neuen Studie weit weniger zufrieden sind als früher.

Die glücklichsten und am wenigsten glücklichen Nationen in der Europäischen Union wurden ermittelt - und die Ergebnisse könnten Sie überraschen, denn Österreich, Polen und Rumänien bilden die drei glücklichsten EU-Länder.

Am anderen Ende der Skala ist Deutschland offiziell das zweitletzte Land auf der Rangliste, nur von Bulgarien übertroffen. Tatsächlich war Bulgarien das einzige der 27 untersuchten Länder, das bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit im Jahr 2022 mit weniger als sechs von zehn Punkten - dem höchstmöglichen Ergebnis - abschnitt.

Jedes Jahr misst Eurostat, die offizielle Statistikbehörde der EU, wie zufrieden eine Stichprobe der Bevölkerung in jedem Mitgliedsstaat mit ihrem Leben ist. Die Skala reicht von Null - absolute Unzufriedenheit - bis Zehn - was bedeutet, dass die Dinge nicht besser laufen könnten.

Es wird auch abgefragt, wie optimistisch oder pessimistisch man in die Zukunft blickt.

Obwohl man annehmen könnte, dass die Menschen umso glücklicher sind, je reicher das Land ist, scheint dies nicht durchgängig der Fall zu sein. Deutschland hat zwar eine der stärksten Volkswirtschaften unter den 27 Ländern, aber die Zahlen zum Glücksempfinden sind dramatisch.

Im Jahr 2021 erreichte es einen Wert von 7,1. Die neuesten Daten zeigen, dass dieser Wert auf nur noch 6,5 gesunken ist.

Obwohl die bloße Statistik nicht erklären kann, warum die Menschen so viel weniger glücklich sind als im Vorjahr, deutet sie auf eine zunehmende Verdüsterung der kollektiven deutschen Stimmung hin.

Eine deutsche Forschungseinrichtung, das Rheingold-Institut mit Sitz in Köln, nutzt Umfragen in Kombination mit ausführlichen Interviews. In einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass 20 Prozent der Befragten "von Ängsten überwältigt" sind und weitere 9 Prozent als "desinteressiert und zurückgezogen" eingestuft werden.

Deutschland leidet unter wirtschaftlicher Stagnation, Unruhe im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, einer beispiellosen Zunahme der Zuwanderung und einer relativ unpopulären Regierung.

Der Sendeturm am Alexanderplatz überragt das Zentrum von Berlin Sean Gallup/Getty Images

Was macht die glücklichsten Nationen glücklich?

Es ist nicht das erste Mal, dass Österreich an der Spitze der Tabelle steht. Sie gaben ihrem Glücksniveau eine Durchschnittsnote von 8.

Da Österreich ein wohlhabendes Land ist, mag dies nicht überraschen.

In Rumänien und Polen hingegen, zwei eher ärmeren Ländern, liegt die Lebenszufriedenheit am oberen Ende der Skala - was darauf hindeutet, dass mehr Geld nicht unbedingt mit mehr Glück gleichzusetzen ist.

Stattdessen scheinen Faktoren wie Alter, Bildungsniveau, familiäre und finanzielle Situation eher für die Gesamtzufriedenheit als für den Wohlstand ausschlaggebend zu sein.

Trotz der viel berichteten Probleme der Millennials und der Generation Z zeigten die meisten Mitgliedstaaten, dass Menschen zwischen 16 und 29 Jahren eine höhere Lebenszufriedenheit aufweisen als Menschen über 65 Jahren.

Das umgekehrte Muster wurde dagegen in Dänemark, Schweden, Irland, den Niederlanden, Luxemburg und Finnland beobachtet.

Finanzielle Sicherheit zeigt sich in den Daten in gewissem Maße - nur vielleicht nicht so, wie man es erwarten würde.

Die Lebenszufriedenheit scheint in hohem Maße vom Bildungsniveau des Einzelnen abzuhängen, das bis zu einem gewissen Grad das Einkommensniveau widerspiegelt.

In allen Mitgliedstaaten nahm die Lebenszufriedenheit parallel zum Bildungsniveau zu.

In der Slowakei war sie am höchsten, mit einem Unterschied von etwa 1,6 Punkten zwischen denjenigen mit Hochschulbildung und denjenigen mit Grundschulbildung (weniger als Sekundarstufe).

Auch der Wohnort spielt eine Rolle, wenngleich die Ergebnisse hier sehr viel uneinheitlicher sind.

In Malta, Österreich, Finnland, den Niederlanden, Belgien, Irland, Schweden, Dänemark und Luxemburg gaben die Menschen in ländlichen Gebieten an, etwas glücklicher zu sein, und zwar um 0,2 Punkte und mehr.

Ein Blick auf Salzburg - eine der kultigsten Städte Österreichs Andreas Rentz/Getty Images

In Bulgarien, Rumänien, Litauen, der Slowakei, Portugal, Ungarn, Kroatien, Zypern, Deutschland und Slowenien hingegen gaben die Stadtbewohner an, mit ihrem Leben zufriedener zu sein.

Haushalte mit Kindern waren den Berichten zufolge am glücklichsten, während Einpersonenhaushalte am wenigsten zufrieden waren. Das ist eine Besonderheit in Europa, denn Untersuchungen auf anderen Kontinenten haben das Gegenteil ergeben.

Dies ist ein Trend, dem Europa vielleicht in naher Zukunft folgen wird.

Zwischen 2018 und 2022 ist die Lebenszufriedenheit in Haushalten mit unterhaltsberechtigten Kindern am stärksten gesunken (-0,3 Punkte).

In Bezug auf das Geschlecht sind kaum Unterschiede festzustellen. Männer waren zwischen 2018 und 2022 etwas unzufriedener als Frauen - aber beide Geschlechter erreichen im EU-Durchschnitt immer noch 7,1 Punkte.

Geografische Trends?

Die Studien zeigen, dass es eine ziemlich große Kluft zwischen den verschiedenen Teilen der EU gibt.

Insgesamt waren die Menschen in den nördlichen und vielen westlichen Teilen der Union tendenziell zufriedener mit ihrem Leben als die Menschen in den baltischen Ländern.

Diejenigen, die in der Nähe des Mittelmeers und in den östlichen Teilen der EU leben, waren meist unglücklicher.

Es ist jedoch nicht alles düster.

In den Ländern, in denen die Lebenszufriedenheit im Allgemeinen geringer ist, ist sie zwischen 2018 und 2022 leicht gestiegen - und in den typischerweise "glücklicheren" Ländern war das Gegenteil der Fall.

Wie bei den meisten Studien dieser Art handelt es sich bei den Ergebnissen nicht um eine exakte Wissenschaft.

Die subjektive Messung mit dem Schwerpunkt auf der kognitiven Gesamtbeurteilung des Lebens und der Eudaimonie - dem Gefühl, dass das Leben einen Sinn hat - wird immer variabel sein.

Während Deutschland und Bulgarien also denken könnten, dass die Ergebnisse bedeuten, dass ihr Leben düsterer wird, während wir weiter in die Tiefen des Winters eintauchen, könnte sich dies ändern, wenn die Ergebnisse der Studie 2023 nächstes Jahr vorliegen.