Anthropic hat in seinem Rechtsstreit mit der Regierung von Donald Trump einen ersten Erfolg erzielt: Eine Bundesrichterin erließ eine einstweilige Verfügung gegen die Anordnung der Regierung, die das KI-Unternehmen als „Risiko für die nationale Sicherheit in der Lieferkette“ einstufte.

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US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärten im Februar öffentlich, die Regierung kappe die Beziehungen zu Anthropic, nachdem das Unternehmen eine uneingeschränkte militärische Nutzung seines Claude-KI-Modells verweigert hatte. Zu den untersagten Anwendungen zählen tödliche autonome Waffen ohne menschliche Kontrolle und die Massenüberwachung von US-Bürgerinnen und US-Bürgern.

Als Reaktion darauf stufte die US-Regierung Anthropic als „Risiko für die Lieferkette der nationalen Sicherheit“ ein und wies Bundesbehörden an, Claude nicht mehr zu nutzen.

Richterin Rita F. Lin vom Bundesbezirksgericht für den Northern District of California sagte gleich zu Beginn der Anhörung, es sehe „nach einem Versuch aus, Anthropic lahmzulegen“ und „die öffentliche Debatte zu dämpfen“, weil das Unternehmen sich Sorgen über den Einsatz seiner Technologie durch das US-Verteidigungsministerium mache.

„Das ist klassische Vergeltung für die Ausübung von Rechten aus dem Ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung“, fügte sie hinzu.

Lin erklärte, die „breiten Strafmaßnahmen“, die die Trump-Regierung und Hegseth gegen das KI-Unternehmen ergriffen hätten, wirkten willkürlich und unverhältnismäßig und könnten „Anthropic lahmlegen“ – insbesondere Hegseths Rückgriff auf eine selten genutzte militärische Befugnis, die bislang vor allem gegen ausländische Gegner gerichtet war.

„Nichts im einschlägigen Gesetz stützt die orwellhafte Vorstellung, ein amerikanisches Unternehmen könne allein deshalb als potenzieller Gegner und Saboteur der USA gebrandmarkt werden, weil es der Regierung widerspricht“, schrieb Lin.

Ein Sprecher von Anthropic sagte gegenüber Euronews Next, das Unternehmen sei „dem Gericht dankbar für das schnelle Handeln und freue sich, dass es unsere Einschätzung teilt, wonach Anthropic in der Sache voraussichtlich Erfolg haben wird“.

„Diese Klage war nötig, um Anthropic, unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Partner zu schützen. Zugleich bleibt unser Ziel, konstruktiv mit der Regierung zusammenzuarbeiten, damit alle Menschen in den USA von sicherer, verlässlicher KI profitieren“, fügte der Sprecher hinzu.

Anthropic hatte im März zwei Klagen gegen die Regierung eingereicht, nachdem es als Risiko für die Lieferkette eingestuft worden war. Eine Klage zielt auf eine Neubewertung dieser Einstufung, die andere wirft der Trump-Regierung vor, das Recht des Unternehmens auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Zusatzartikel verletzt zu haben.

Die einstweilige Verfügung bedeutet, dass die Technologie von Anthropic vorerst weiter in Behörden und von externen Unternehmen genutzt werden darf, die mit dem US-Kriegsministerium zusammenarbeiten, bis der Rechtsstreit entschieden ist.

Diese Meldung wurde um die Stellungnahme von Anthropic ergänzt.