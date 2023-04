Von euronews

Warmes Wetter, kein Stress und ein guter Lebensstandard sind alles, was wir uns für unseren Lebensabend wünschen können. Ein Umzug in ein anderes Land erfordert jedoch einige Recherche und Planung. Vor allem, weil viele Visa-Optionen auf Menschen im arbeitsfähigen Alter ausgerichtet sind.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Möglichkeiten für diejenigen gibt, die im Alter ins Ausland ziehen möchten.Hier sind einige der besten europäischen Visumoptionen für Rentner, geordnet nach der Höhe des Einkommens, das Sie für die Beantragung benötigen.

6. Italiens Visum für einen Wahlaufenthalt

Italien ist ein beliebter Ort, um seinen Lebensabend zu verbringen, und es gibt Visa-Optionen, die Ihnen genau das ermöglichen. Die Voraussetzungen für das italienische Wahl-Residenz-Visum sind etwas schwieriger zu erfüllen als die anderen auf dieser Liste. Sie benötigen ein passives Einkommen von mindestens 31.000 € pro Jahr, um einen Antrag stellen zu können. Mit diesem Visum können Sie nicht arbeiten, während Sie sich im Land aufhalten - nicht einmal im Entferntesten für ein Unternehmen im Ausland. Ein Wahlaufenthaltsvisum ist ein Jahr lang gültig und kann um bis zu vier Jahre verlängert werden. Wenn Sie sich fünf Jahre im Land aufgehalten haben, können Sie einen Antrag auf Daueraufenthalt stellen.

Es handelt sich um eine der am strengsten geregelten Arten von Visa, was bedeutet, dass die Bearbeitung Ihres Antrags wahrscheinlich mindestens 3-6 Monate dauert. Italien hat eine der höchsten Anforderungen an das passive Einkommen unter den Ländern auf dieser Liste.

Ruhestand in Italien Canva

5. Spaniens nicht lukratives Visum

Das Non-Lucrative-Visum für Spanien ist eine Option für Menschen, die sich in diesem Land zur Ruhe setzen möchten. Es ist nicht ganz so leicht zugänglich wie das D7-Visum für Portugal und erfordert ein monatliches Einkommen von etwas mehr als 2.150 € oder 25.816 € pro Jahr. Mit einem Einkommen aus Fernarbeit können Sie kein Visum für nicht lukrative Tätigkeiten beantragen. Die Antragsteller müssen außerdem nachweisen, dass sie über einen umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügen, der dem öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes gleichwertig oder überlegen ist.

Sie dürfen sich nach der Einreise ein Jahr lang in Spanien aufhalten und müssen mindestens 183 Tage im Land verbringen, um Ihr Visum zu verlängern. Es kann um vier Jahre verlängert werden, und nach fünf Jahren können Sie eine Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Diese ist 10 Jahre lang gültig und gewährt Ihnen Zugang zum staatlichen spanischen Gesundheitssystem und anderen Vergünstigungen, die Staatsbürgern und Personen mit ständigem Wohnsitz zur Verfügung stehen.

Ruhestand in Griechenland Canva

4. Griechische Aufenthaltsgenehmigung für finanziell unabhängige Personen

Wenn Sie sich in Griechenland zur Ruhe setzen wollen, können Sie ein Visum beantragen, das offiziell als "Aufenthaltsgenehmigung für finanziell unabhängige Personen" bezeichnet wird. Sie müssen ein passives Mindesteinkommen von 24.000 €/Jahr haben, dürfen aber keine wirtschaftlichen oder investiven Tätigkeiten im Land ausüben. Zu den akzeptierten Einkommensquellen gehören Renten, Mietobjekte und Investitionen.

Wenn Sie Ihren Ehepartner mitbringen möchten, benötigen Sie zusätzlich 400 € pro Monat und 200 € für unterhaltsberechtigte Familienmitglieder. Außerdem benötigen Sie einen Mietvertrag für eine Immobilie für ein Jahr. Der Antragsteller muss nachweisen, dass er während seines Aufenthalts in Griechenland privat krankenversichert ist.Dieses Visum wird für zwei Jahre ausgestellt und kann nach Ablauf dieses Zeitraums verlängert werden. Um Ihren Aufenthaltsstatus zu behalten, müssen Sie mindestens die Hälfte des Jahres in Griechenland bleiben. Griechenland verlangt ein passives Mindesteinkommen von 24.000 €/Jahr.

3. Das Visum der Kategorie F für Zypern

Den Ruhestand an den Sandstränden Zyperns zu verbringen, klingt nach einer verlockenden Idee. Das zypriotische Visum der Kategorie F ist wahrscheinlich eine der besten Optionen, um Ihren Lebensabend dort zu verbringen. Zypern hat eine der niedrigsten Einkommensanforderungen auf dieser Liste mit nur 9.568 € pro Jahr. Es kann aus Ihrer Rente, Mietobjekten im Ausland, Investitionen, Tantiemen oder Dividenden stammen, muss aber für Sie und Ihre Angehörigen ausreichen, um ein angemessenes und komfortables Leben zu führen.Außerdem müssen Sie eine Immobilie im Lande mieten oder kaufen.

2. Das maltesische Ruhestandsprogramm

Malta bietet das ganze Jahr über gutes Wetter und einen hohen Lebensstandard und ist damit ein idealer Ort für den Ruhestand. Das Land verfügt über ein spezielles Programm namens Maltese Retirement Programme, das sich von den anderen Optionen auf dieser Liste etwas unterscheidet. Sie müssen in Malta eine Immobilie im Wert von mindestens 220.000 € besitzen oder eine Immobilie mieten, die 8.750 € pro Jahr kostet. Beachten Sie, dass diese Beträge je nach der von Ihnen gewählten Region variieren können. Die Antragsteller benötigen außerdem eine in Malta ausgestellte Krankenversicherung.

Wenn Sie mit einem Partner in den Ruhestand gehen möchten, müssen Sie nachweisen, dass Sie in einer festen Beziehung leben. Es gibt auch einige Altersanforderungen. Wenn Sie am oder nach dem 1. Januar 1962 geboren sind, müssen Sie im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand gehen. Wenn Sie danach geboren sind, können Sie etwas jünger sein und mit 61 Jahren in Rente gehen.

Das Visum setzt voraus, dass Sie nicht weniger als 90 Tage pro Jahr oder mehr als sechs Monate in einem anderen Schengen-Land als Malta verbringen.

Ruhestand in Portugal Canva

1. Das D7-Visum in Portugal

Das D7-Visum - oder Visum für passives Einkommen - macht den Ruhestand in Portugal für viele Nicht-EU-Bürger zu einer attraktiven Option.

Um sich dafür zu qualifizieren, müssen Sie ein monatliches Mindesteinkommen von 705 € haben. Dieser Betrag basiert auf dem aktuellen nationalen Lohn in Portugal. Dieses Einkommen kann jedoch aus verschiedenen Quellen stammen, z. B. aus Renten, Mietobjekten oder Investitionen.