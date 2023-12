Um Ihre Reise ein wenig entspannter zu gestalten, sollten Sie die folgenden Flughäfen meiden.

2023 war ein schwieriges Jahr für den Flugverkehr, in dem die Luftfahrtindustrie von Streiks, Systemproblemen und ungünstigen Wetterbedingungen geplagt wurde.

Viele Fluggäste denken daher vielleicht mit Bangen an die Urlaubsreise - die verkehrsreichste Zeit des Jahres - zurück.

Obwohl viele Faktoren, die Flugreisen anstrengend machen, außerhalb des Einflussbereichs der Passagiere liegen, können Sie selbst entscheiden, von welchem Flughafen Sie fliegen.

Um Ihre Reise etwas entspannter zu gestalten, sollten Sie die folgenden Flughäfen meiden, die als die stressigsten der Welt eingestuft wurden.

Welcher ist der stressigste Flughafen der Welt?

Eine von der Website VisaGuide.World durchgeführte Studie hat eine Rangliste der stressigsten Flughäfen der Welt für Dezember 2023 erstellt.

Im Rahmen der Studie wurden 1 642 Fluggäste aus 53 verschiedenen Ländern befragt, die im Jahr 2023 mindestens zwei internationale Flugreisen unternommen haben.

Sie wurden gefragt, welche Aspekte der Flugreise sie am meisten stressen. Dabei stellte sich heraus, dass eine hohe Anzahl von Fluggästen, große Flughäfen, die aufgrund ihrer Größe oft schwer zu finden sind, überfüllte Flughäfen, die Häufigkeit von Flugverspätungen und die Entfernung zum Stadtzentrum die größten Probleme darstellen.

Auf der Grundlage dieser Bedenken erstellte VisaGuide.World eine Rangliste der Flughäfen anhand von fünf Faktoren: Gesamtpassagierzahl, Flughafengröße in Quadratmetern, Passagierdichte pro Quadratmeter, Anteil der jährlichen Verspätungen und Entfernung zum Stadtzentrum in Kilometern.

London Gatwick ist der stressigste Flughafen der Welt

London Gatwick, der zweitgrößte Flughafen Großbritanniens, wurde zum stressigsten Flughafen der Welt gewählt.

Obwohl die Zahl der Passagiere, die Gatwick nutzen, im Vergleich zu anderen Flughäfen unterdurchschnittlich ist, weist er eine der höchsten Passagierdichtewerte auf.

Der Prozentsatz der jährlichen Verspätungen ist der zweithöchste unter den zehn größten Flughäfen, und die Entfernung zum Stadtzentrum ist mit 43 Kilometern die größte.

Die Hälfte der zehn stressigsten Flughäfen der Welt befindet sich in Europa

An zweiter Stelle steht der Flughafen Istanbul in der Türkei. Mit 64.289.107 Passagieren im Jahr 2022 ist er der verkehrsreichste Flughafen Europas und damit der siebtgrößte der Welt.

Reisende berichten, dass sie aufgrund der enormen Größe des Flughafens - über 76 Millionen Quadratmeter - oft Schwierigkeiten haben, sich zurechtzufinden.

Der deutsche Flughafen München belegte den dritten Platz. Er verzeichnete im selben Jahr mit 31 642 738 Fluggästen weniger als die Hälfte des Passagieraufkommens von Istanbul. Allerdings ist der Münchner Flughafen fünfmal kleiner als der Istanbuler Flughafen.

An vierter Stelle steht der Denver International Airport in den Vereinigten Staaten, und an fünfter Stelle liegt ein weiteres britisches Drehkreuz, der Flughafen Heathrow.

Heathrow ist mit 61.614.508 Fluggästen der zweitgrößte Flughafen Europas und noch kleiner als der Flughafen München.

Der sechste Platz geht an den internationalen Flughafen von Los Angeles, gefolgt von Rom-Fiumicino International Airport, Dallas Fort Worth International Airport, John F. Kennedy International Airport und O'Hare International Airport.