Indigene demonstrieren für Anerkennung

Hunderte Menschen haben in Mexiko-Stadt für buntes Treiben gesorgt. Anlass war der Welttag der indigenen Völker. Er wird jedes Jahr am 9. August veranstaltet und soll auf die Traditionen und Belange von indigenen Menschen aufmerksam machen. Nach Angaben Menschenrechtsorganisation "International Work Group for Indigenous Affairs" gibt es in Mexiko 68 indigene Völker. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung des Landes beträgt mehr als 15 Prozent.

Hunderte Menschen haben in Mexiko-Stadt für buntes Treiben gesorgt. Anlass war der Welttag der indigenen Völker. Er wird jedes Jahr am 9. August veranstaltet und soll auf die Traditionen und Belange von indigenen Menschen aufmerksam machen. Nach Angaben Menschenrechtsorganisation "International Work Group for Indigenous Affairs" gibt es in Mexiko 68 indigene Völker. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung des Landes beträgt mehr als 15 Prozent.