Die ukrainischen Streitkräfte haben sich aus der Stadt Awdijiwka in der Region Donezk zurückgezogen. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Generaloberst Oleksandr Syrskyi, erklärte, er habe die Entscheidung getroffen, um "das Leben und die Gesundheit der Soldaten zu schützen".

In den letzten Wochen hatten sich die ukrainischen Truppen in den Stellungen rund um die Industrieanlage in Awdijiwka sowie in deren unterirdischem Tunnelnetz verschanzt. Dies erinnert stark an die Situation mit der berüchtigten Azovstal-Anlage in Mariupol.