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Menschen protestieren in Jerusalem und fordern die sofortige Freilassung aller Geiseln durch Hamas sowie ein Ende des Krieges in Gaza, 03.09.2025.
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Video. Proteste in Jerusalem fordern Ende der Offensive in Gaza

Zuletzt aktualisiert:

Israelische Mütter von Soldaten und Geiseln ketteten sich am Donnerstag vor der Residenz von Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem zusammen, um gegen die anhaltende Militäroffensive im Gazastreifen zu protestieren.

Einige hundert zusätzliche Demonstranten schlossen sich ihnen später an und forderten ein Ende der Kämpfe sowie die sichere Rückkehr der Geiseln.

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Der Protest fand statt, während Israel eine große Bodenoffensive in Gaza-Stadt vorantrieb. Diese hat nach Angaben der Vereinten Nationen fast 250.000 Palästinenser zur Flucht gezwungen. Große Teile der Stadt wurden bereits bei früheren Angriffen zerstört, und Hunderttausende sind weiterhin eingeschlossen. Vier israelische Soldaten wurden bei einer Operation in Rafah durch eine Sprengfalle getötet. Dies waren die ersten Verluste seit Beginn der neuen Offensive.

Der Krieg hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza bisher mindestens 65.141 Palästinenser und 460 israelische Soldaten seit Beginn der Bodeninvasion im Oktober 2023 getötet. Von Hamas geführte Militante töteten am 7. Oktober etwa 1.200 Menschen und entführten 251. Israel geht davon aus, dass von den verbleibenden 48 Geiseln etwa 20 noch am Leben sind.

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