Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Der Delfin mit dem Spitznamen Mimmo springt in der Lagune von Venedig, Italien, am zehnten Oktober 2025.
No Comment

Video. Delfin Mimmo begeistert Venedig: In der Lagune droht Gefahr

Zuletzt aktualisiert:

Mimmo, ein Großer Tümmler, begeistert Venedig mit verspielten Sprüngen. Fachleute warnen jedoch: Der dichte Bootsverkehr birgt für das Tier Risiken.

Ein Großer Tümmler namens Mimmo ist in Venedigs Lagune zum gewohnten Anblick geworden. Mit Sprüngen zwischen Gondeln und Wasserbussen begeistert er Einheimische und Touristen.

Wohl im Juni in die Lagune geschwommen, zeigt sich Mimmo seither rund um das Markusbecken, eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Stadt. Viele sind hingerissen. Doch Meeresbiologen warnen: Das von ihm gewählte Revier ist alles andere als sicher.

Der ständige Bootsverkehr birgt erhebliche Risiken: Verletzungen und Stress. Umweltverbände haben die Kampagne „Rettet den Delfin“ gestartet und rufen Einheimische wie Besucher dazu auf, Mimmo mit Abstand zu beobachten.

Vorerst bleibt der wohl unerwartetste Gast der Lagune ein Symbol des Staunens und für das fragile Gleichgewicht zwischen Tierwelt und menschlicher Aktivität.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG