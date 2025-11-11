Video. Delfin Mimmo begeistert Venedig: In der Lagune droht Gefahr

Ein Großer Tümmler namens Mimmo ist in Venedigs Lagune zum gewohnten Anblick geworden. Mit Sprüngen zwischen Gondeln und Wasserbussen begeistert er Einheimische und Touristen.
Wohl im Juni in die Lagune geschwommen, zeigt sich Mimmo seither rund um das Markusbecken, eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Stadt. Viele sind hingerissen. Doch Meeresbiologen warnen: Das von ihm gewählte Revier ist alles andere als sicher.
Der ständige Bootsverkehr birgt erhebliche Risiken: Verletzungen und Stress. Umweltverbände haben die Kampagne „Rettet den Delfin“ gestartet und rufen Einheimische wie Besucher dazu auf, Mimmo mit Abstand zu beobachten.
Vorerst bleibt der wohl unerwartetste Gast der Lagune ein Symbol des Staunens und für das fragile Gleichgewicht zwischen Tierwelt und menschlicher Aktivität.