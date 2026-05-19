Video. Riesige Pelé-Statue vor Stadion für WM 2026 aufgestellt

Mit einem Kran haben Arbeiter vor dem Estadio Jalisco eine monumentale Bronzestatue von Pelé aufgestellt – als Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.
Luft- und Bodenaufnahmen zeigen Teams, die die neun Meter hohe Skulptur neben dem Stadion anheben und ausrichten. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Arbeiten.
Der mexikanische Künstler Alejandro Velazco schuf das Monument mit dem Titel „La Canarinha“. Es zeigt Pelé beim Jubel während der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko, die Brasilien gewann.
Das Estadio Jalisco gehört zu den Spielstätten der WM 2026.