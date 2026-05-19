Video. Teheraner Massenhochzeit macht Militärfahrzeuge zu Brautautos

Im Iran hat die Regierung in Teheran eine Massenhochzeit organisiert. Militärfahrzeuge dienten als Brautautos. Die Paare fuhren durch mit Luftballons und Blumen geschmückte Straßen, Schaulustige säumten die Strecke und jubelten.
Mehr als einhundert Paare versammelten sich auf dem Imam-Hussein-Platz. Insgesamt umfasste die staatlich unterstützte Aktion in der ganzen Stadt rund tausend Paare.
Neben der Feier setzte der Konvoi auch politische Akzente. Auf den Fahrzeugen prangten Porträts der iranischen Führungspersönlichkeiten, nahe der Bühne stand eine fliederfarbene Rakete.
Die Mischung aus Hochzeitsritual, patriotischen Bildern und öffentlicher Inszenierung gab der Veranstaltung eine soziale und zugleich politische Dimension.