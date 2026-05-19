Video. Unglück beim Höhlentauchen auf Malediven: Suche nach Italienern geht weiter

Im Vaavu-Atoll der Malediven setzen Einsatzkräfte die Such- und Bergungsarbeiten nach fünf vermissten italienischen Tauchern fort. Die Gruppe war bei einem Tiefen-Höhlentauchgang nahe der Insel Alimathaa verschwunden.
Aufnahmen zeigen Rettungsteams und Taucher, die von Booten auf offener See arbeiten. Die Mission dauert an.
Nach Angaben der Behörden verschwand die Gruppe beim Erkunden eines Unterwasser-Höhlensystems in rund 50 Metern Tiefe.
Zunächst hatten die Einsatzkräfte die Suche ausgesetzt, nachdem ein beteiligter maledivischer Militärtaucher bei dem Einsatz ums Leben gekommen war. Nach der Wiederaufnahme der Operation fanden sie tief im Inneren der Höhle mehrere Leichen.
Technische Tauchspezialisten aus Finnland, die die Mission unterstützen, sollen die Bergung der Leichen mit hochentwickelter Tieftauchausrüstung übernehmen.