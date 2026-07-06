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Teheran, Iran, sechsten Juli 2026: Lastwagen mit dem Sarg von Ayatollah Ali Khamenei, Irans getötetem geistlichem Oberhaupt, fährt im Trauerzug die Straße entlang.
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Video. Teheran: Menschen tragen Ali Chameneis Sarg durch die Straßen

Zuletzt aktualisiert:

Tausende Trauernde versammeln sich in Teheran. Iran startet die Trauerfeiern für das verstorbene oberste religiöse Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei.

Im Iran hat am Montag in Teheran der Trauerzug für den früheren Obersten Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dichte Menschenmengen säumten die Straßen, während sein mit der Nationalflagge bedeckter Sarg durch die Hauptstadt gefahren wurde.

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Das Video zeigt Trauernde, die unter Tränen die Hände nach dem Lastwagen mit den Särgen ausstrecken. Sie werfen Schals und Stoffstücke hinauf, damit diese kurz an den Särgen entlanggeführt werden – eine Geste, die viele als Segen verstehen. Der Trauerzug markiert den Beginn einer Reise, die die sterblichen Überreste durch mehrere Städte im Iran und im benachbarten Irak führen soll.

Der Trauerzug folgt auf eine zweitägige Abschiedszeremonie in der Großen Mosalla von Teheran, zu der Hunderttausende gekommen waren, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Viele skandierten anti-israelische und anti-amerikanische Parolen, während Transparente Vergeltung für den Luftangriff forderten, bei dem Khamenei und Mitglieder seiner Familie getötet wurden.

Die Zeremonien gelten zudem als frühe Bewährungsprobe für die Unterstützung der iranischen Staatsführung, nachdem Ayatollah Mojtaba Khamenei zum neuen Obersten Religionsführer ernannt wurde.

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