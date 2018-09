Haushalt, Schulden: EU-Kommissar Moscovici macht Druck auf Italien

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hält die Krise in Europa in ökonomischer Hinsicht für überstanden – seit Griechenland den Rettungsschirm loslassen konnte. Allerdings müsse Italien dringend seinen Haushalt in den Griff bekommen.

Es sei eines der Länder mit den höchsten Staatsdefiziten und könne deshalb keine weiteren Schulden aufnehmen. "Italien muss seinen Haushalt ernst nehmen", betonte Moscovici. Dies bedeute auch, dass das "strukturelle Defizit maßgeblich reduziert" werden müsse. Nur so könne das Land seine Kreditwürdigkeit behalten und die öffentliche Versorgung weiter gewährleisten. Der Staat Italien ist mit rund 132 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verschuldet und kommt damit in der EU gleich hinter Griechenland.

Auch EU-HaushaltskommissarGünther Oettinger hatte Italien schon verwarnt.

Pierre Moscovici, EU-Wirtschaftskommissar:

"Ich habe das schon mehrfach mit Minister Tria besprochen, der ein zuverlässiger Mann zu sein scheint und versteht, was in der Eurozone zählt. Ich weiß auch, dass die Regierung nicht nur aus dem Finanzminister besteht, sondern dass der Haushalt von allen beschlossen wird. Ich fordere die gesamte Regierung auf, sich klar zu äußern und sicherzustellen, dass Italien dort bleibt, wo es bleiben muss - im Kern der Eurozone als ein starkes, glaubwürdiges Land, das bereit ist, seine Schulden unter Kontrolle zu halten."