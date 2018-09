In dieser Ausgabe von State of the Union befasst sich Moderator Stefan Grobe vor allem mit den Nachwehen des Salzburger Sondergipfels: Ist Brexit komplett in der Sackgasse? Gibt es Fortschritte in der Flüchtlingsdebatte? Und wie kann Mozarts Musik bei alldem helfen? Zum Schluss noch über eine (nicht ganz) ernste Debatte über die sexuelle Orientierung der Sesamstrassen-Stars Ernie und Bert.