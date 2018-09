Griechenland - Ende gut, alles gut? Keineswegs, sagt Dijsselbloem

In dieser Ausgabe von The Brief from Brüssel bringen wir ein Interview mit dem früheren Eurogruppen-Chef und niederländischem Finanzminister Jeroen Dijsselbloem. Dijsselbloem blickt zurück auf die Jahre der Griechenland-Krise und merkt an, die Hilfsprogramme seien fehlerhaft und sehr hart für die Bevölkerung gewesen.