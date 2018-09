Unbekannter schafft privaten Fahrradparkplatz für 4-Jährigen

So ziemlich jeden Tag hat Christie Dietz' vierjähriger Sohn sein kleines grünes Fahrrad an einer Straßenlaterne in Wiesbaden angeschlossen. Am Montagmorgen dann fanden Mutter und Sohn eine ungewöhnliche Überraschung vor: Ein Unbekannter hatte dem Jungen seinen eigenen Parksticker gemacht und ihn an den Laternenpfahl oberhalb des grünen Laufrads angebracht.