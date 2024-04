Mahmoud Essa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Erster Sommertag in diesem Jahr schon im April

Von Euronews mit AP

An diesem 6. April wurde die erste Hitzewelle des Jahres 2024 mit Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius in Deutschland, Österreich und in der Schweiz erwartet.