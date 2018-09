In Chengdu-City sind zwölf Panda-Babys der Öffentlichkeit vorgestellt worden, die in diesem Jahr in der Aufzuchtstation geboren worden sind. Insgesamt waren 13 geboren worden, eines lebt in Japan. Die zwölf Kleinen sind bei guter Gesundheit. Pfleger Chen Bo sagte, man tue alles dafür, dass es den Pandas gut gehe. Wenn die Mütter nicht genügend Milch haben, bekommen sie die Flasche.