Ethnische Spaltung in Lettland: Sieg der pro-russischen Opposition?

Parlamentswahlen in Lettland: Ob die pro-russische Harmonie-Partei in der zukünftigen Regierung vertreten sein wird und wie viele Stimmen die neue populistische Partei KPV.LV erreichen wird, das sind die beiden größten Fragen an diesem Wahltag. Es wird erwartet, dass das neue Parlament stark fragmentiert wird. Sogar sieben Parteien könnten die 5-Prozent-Marke überschreiten.