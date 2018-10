Juan Diego Flórez - Musik aus tiefstem Herzen

Startenor Juan Diego Flórez ist in den großen Opernhäusern der Welt zu Hause. Er ist berühmt für die großen Tenor-Arien. Aber im Teatro Colón in Buenos Aires - wo der Sänger von Vincenzo Scalera am Klavier begleitet wird - kehrt der peruanische Sänger zu seinen Wurzeln zurück. Gefeiert wurde er dort nicht nur für sein klassisches Repertoire, sondern auch für die Lieder seiner Kindheit:

"Es ist großartig, nach Lateinamerika zurückzukehren. Ich komme - im weitesten Sinne - in meine Heimat zurück", schwärmt Juan Diego Flórez. "Unsere Musik kommt aus tiefstem Herzen."