No Comment der Woche - 2 Truthähne, Bär und Baby gerettet!

In unseren NO COMMENT Videos der Woche geht es um Rettungen aus brenzligen Situationen. So müssen die Truthähne Peas und Carrotts nicht in den Ofen, und sie werden nicht zu Thanksgiving verspeist, sondern dürfen sich statt dessen im Park einer Universität tummeln. Möglich gemacht wurde diese Rettung der Tiere dadurch, dass US-Präsident Donald Trump die beiden Truthähne begnadigt hat. Kurz bevor bei den Amerikanern traditionell zu Thanksgiving Truthahn auf den Festtags-Tisch kommt.

In den USA - genauser gesagt in Truckee - hat die Polizei einen jungen Bären aus einer misslichen Lage befreit. Der Bär war in einem Müllcontainer gefangen.

Und in Indien hat ein beherzter Mann ein Baby von einem Zuggleis gerettet.

Das waren unsere Rettungen der Woche!