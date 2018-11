Das Tutu: Eine Tradition an der Pariser Oper

Sie gehören zum Ballett wie Spitzentanz und Spagat: Tutus. Ihre Herstellung hat in der Pariser Oper Tradition. Nach Angaben des Hauses wurden sie hier zuerst geschneidert. Um das Handwerk zu erhalten, veranstaltet die Oper jährlich einen Workshop. 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen unter anderem Kostümschneiderei und die Herstellung von Dekostoffen.

Anne-Marie Legrand, Leiterin der Werkstatt für Frauenkostüme, erinnert sich an ihre Anfänge: "Es gibt keine Schule fürs Tutuschneidern. Als ich hier anfing, war das eine gut gehütete Fähigkeit, die von Schneiderin zu Schneiderin weitergegeben wurde. Heute ist das immer noch ein bisschen so. Wer das Handwerk erlernen will, muss hierher kommen."