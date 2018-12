Polizist rettet Hund in der Türkei

In der Türkei hat ein Polizeitaucher am zweiten Weihnachtstag einen Welpen gerettet, der sich selbst nicht mehr aus einem gefrorenen See befreien konnte.

Das von der Gemeinde Van veröffentlichte Video zeigt dem Taucher Burak Okten, wie er versucht mit seinem Arm das Eis zu brechen und schließlich den Welpen rettet.

"Es war in letzter Minute - ich habe es gerade so geschafft. Es ist gut, dass wir ihn gerettet haben", sagte Okten, nachdem er den Hund in Sicherheit gebracht hat.

Der Welpe, der an Unterkühlung litt, wurde in Handtücher gewickelt und nach einer Herz-Lungen-Wiederbelebung in eine Tierklinik gebracht. Beamte der Gemeine Van sagten, dass er die notwendige Behandlung erhalten hat. Sie erwarten, dass er sich vollständig erholen wird.