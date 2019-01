Scheveningen: Neujahrsfeuer außer Kontrolle

Das größte Neujahrsfeuer an der niederländischen Nordseeküste ist außer Kontrolle geraten. Amateurfilmer in Scheveningen dokumentierten, wie Sturmböen den Brand des 48 Meter hohen Scheiterhaufens beschleunigten. Die zahlreichen Strandspaziergänger mussten von Ordnungshütern zur Seite gedrängt werden.

Die Zerstörungskraft der Hitze und Flammen zeigte sich am Neujahrsmorgen. Scheveningens Strand glich teilweise einer Mondlandschaft, es entstand erheblicher Sachschaden. Erst um fünf Uhr am Neujahrsmorgen erklärte die Feuerwehr, alle Brandnester unter Kontrolle zu haben. Nach städtischen Angaben ist das Strandfeuer in Scheveningen traditionell das größte in den Niederlanden.

Der Bürgermeister im nahen Den Haag kündigte eine Untersuchung des Großbrandes an. Dabei soll auch geprüft werden, ob das Brauchtum in Scheveningen erhalten bleibt.

Und so sah der Brandstapel von Scheveningen vor dem Anzünden aus: