Eine riesige Menge von Menschen, alle barfuß, hat in Manila an einer katholischen Prozession teilgenommen. Es sollen an die fünf Millionen gewesen sein. Mehr als 7000 Polizisten waren im Einsatz.

Die Kirche in den Philippinen rechnete mit neuen Rekordzahlen. Zur Prozession des schwarzen Nazareners (das ist die namensgebenden Jesus-Statue) kamen mehr als fünf Millionen Menschen.