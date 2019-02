Die Parteienlandschaft in Polen bekommt einen Frühling.

Dies ist der Name einer neuen politischen Formation, die der erste offen schwule Politiker des Landes gegründet hat.

Robert Biedron, Ex-Bürgermeister der Stadt Slupsk, prangerte in einer Rede zum Auftakt des Europa-Wahlkampfs die fortschreitende Polarisierung in Polen an.