Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat vor Kurzem auf X bekannt gegeben, dass er die Amtsgeschäfte bis Montag ruhen lässt. Bis dann will er entscheiden, ob er wegen einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau von seinem Amt zurücktritt.

Geteilte Meinungen in Spanien

Die Nachricht hat viele Spanier überrascht. Darüber, ob Sánchez tatsächlich zurücktreten soll, gibt es allerdings geteilte Meinungen.

"Ich denke, er hat uns überrascht und ich weiß noch nicht, was passieren wird", sagte ein Mann Euronews während einer Straßenumfrage in der spanischen Stadt Pamplona. "Im Leben ist es so, dass niemand unverzichtbar ist. Logischerweise muss immer das Wohl der Bürger und des Volkes angestrebt werden," ergänzte ein anderer Passagier. "Nein, er tritt nicht zurück. Er wird für immer da sein. Ich sage es dir", war ein weiterer Passagier überzeugt.

Regierungsmitglieder unterstützen Sánchez

Mitglieder der spanischen Regierung haben mitgeteilt, dass sie Pedro Sánchez weiterhin unterstützen. "Die Verunglimpfung, die Lügen, die Falschmeldungen. Was am Ende nichts weiter ist als politische und mediale Belästigung, insbesondere wenn sie sich gegen unsere Familien richtet, führt sie zu nichts weiter als einer Verschlechterung der Demokratie", äußerte sich der spanische Außenminister Jose Manuel Albares.

Auch in den Institutionen der Europäischen Union hat der spanische Ministerpräsident Unterstützer, die sich bereits zu seinem möglichen Rücktritt geäußert haben. “Es ist notwendig, Fragen der politischen Debatte, Ideen, Ansätze und Vorschläge von Themen zu trennen, die persönliche Angriffe beinhalten. Ich verstehe die Gefühle des Ministerpräsidenten sehr gut”, betonte der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell.

Sánchez selbst sieht in dem Skandal vor allem einen Angriff der Rechten und Rechtsextremen. Am Montag will der spanische Ministerpräsident vor die Presse treten, um seine Entscheidung bekanntzugeben.