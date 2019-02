Einfach dem Mond in die Schuhe schieben: der Karneval in Venedig

"Der Mond ist schuld", das ist das Motto des Karnevals in diesem Jahr, der seit Samstag in Venedig begangen wird. Zum Auftakt gab es eine Parade: Akrobaten zeigten ihre Künste auf dem Wasser, und geschmückte Boote fuhren auf einem der berühmten Kanäle durch Venedig in die Nacht hinein.

Für das Mond-Motto nehmen die Veranstalter die erste Mondlandung vor 50 Jahren zum Anlass. "Der Mond ist schuld" ist außerdem eine Referenz an Shakespeare, in dessen Stück Othello ebenfalls der Mond für den Wahnsinn der Menschen verantwortlich gemacht wird.

REUTERS/Manuel Silvestri

Der Karneval hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr Touristen angelockt. In letzter Zeit wird immer wieder diskutiert, wie die Stadt die Touristenschwemme besser in den Griff bekommt.

Die Karnevalsfeierlichkeiten dauern bis zum 5. März an. Danach beginnt die vorösterliche Fastenzeit, die am 18. April endet.