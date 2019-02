In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Griechenland für Behandlung von Migranten gerügt

Zudem in Kürze: Erstmals EU-Klimaschutz-Vorgaben für LKW und Busse - Tusk gedenkt in Kiew Opfer der ukrainischen Revolution vor fünf Jahren - Europäische Bürgerinitiative will Kampf gegen Mißbrauch von EU-Geldern verstärken