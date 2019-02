Orchideen in zitronengeld, violett und leuchtend orange sorgen für farbenfrohe Impressionen in Botanischen Garten von New York City. Die 17. jährliche Orchideen-Show hat an diesem Donnerstag begonnen. Diesmal steht sie unter dem Motto "Singapur".

Ein künstlich angelegter Garten inspiriert von Fernost bietet dem Besucher einen traumhaften Spaziergang. Die "Orchid Show: Singapore" ist noch bis zum 28. April zu bewundern.