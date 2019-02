Klirrende Kälte: Yoga auf dem Eis

Der finnische Yogalehrer Magnus Appelberg praktiziert Yoga auf dem Eis. Und das nur in einer Badehose. Immer wieder taucht er während seiner Übungen in das eiskalte Wasser - und kombiniert so die Meditationstechnik mit Eistauchen.

"Es gibt zu viele lustige Möglichkeiten, in ein Eisloch zu gelangen. Mit Asthanga-Yoga sind sie alle möglich", sagt der Finne. "Beim Yoga geht es vor allem darum, wie man in einer sehr stressigen Situation ruhig bleibt. Mein Vorschlag lautet: Halten Sie Ihren Kopf kühl."

Angefangen mit dem Sport hat Appelberg als er noch ein Teenager war. Er beendete seine Karriere als Tänzer und widmete sich Ashtanga-Yoga.