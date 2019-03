„Pinocchio“-Protest gegen Aleksandar Vučić

Eine überlebensgroße Karikatur von Aleksandar Vučić als Pinocchio mit extralanger Nase macht deutlich, was diese Demonstranten in Belgrad vom serbischen Präsidenten halten. Tausende zog es am 13. Samstag in Folge auf die Straße, um gegen das Staatsoberhaupt zu protestieren, dem sie unter anderem Lügen vorwerfen. Zudem sei Vučić ihrer Ansicht nach für Einschüchterungen von Regierungskritikern, Korruption sowie eine Einschränkung der Pressefreiheit verantwortlich.

Ein Angriff auf einen Oppositionspolitiker im Süden Serbiens hatte die Demonstrationswelle im November losgetreten.

Vučić ist seit Ende Mai 2017 serbischer Präsident, zuvor war er Regierungschef und bekleidete mehrere Ministerämter.