Fünfter Jahrestag: Annexion der Krim

Mit grünen, militärischen Uniformen verkleidete Aktivisten verteilten am 7. März, einen Tag vor dem internationalen Weltfrauentag, in der Krimstadt Simferopol rote Tulpen an die weiblichen Bewohner. Der 7. März 2019 ist der fünfte Jahrestag der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Russland.

Die Aktivisten sagten, sie seien als "höfliche grüne Männer" verkleidet. So wurden die russischen Truppen bezeichnet, die 2014 zunächst inkognito die Kontrolle über die Krim ergriffen, nachdem eine pro-moskauische Regierung durch einen Volksaufstand in der Ukraine gestürzt wurde. Später gaben sie sich als russische Truppen zu erkennen und bestätigten die Besetzung.

Die Annexion der Krim fand in Russland breite Unterstützung und steigerte die Popularität von Präsident Vladimir Putin.