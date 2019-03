Schmerz und Ruhm: Almodóvars vielleicht persönlichstes Werk

Es ist beinahe ein Familientreffen: Die Schauspielerin Penélope Cruz, ihr Kollege Antonio Banderas - und Regisseur Pedro Almodóvar bei der Vorstellung ihres neuen Films Dolor y gloria, zu Deutsch etwa Schmerz und Ruhm.

Almodóvar hat mit Cruz und Banderas zwei seiner Lieblingsschauspieler verpflichtet, um sich einem sehr persönlichen, beinahe autobiographischen Thema zu nähern. Dolor y gloria erzählt die Geschichte des alternden Regisseurs Salvador Mallo. Von der Kindheit über Familienangelegenheiten und Liebschaften, vom Weg aus einem kleinen Dorf in die Metropole Madrid... Und von der Erlösung, die das Schreiben und Filmemachen für Menschen wie Salvador Mallo sein kann.

Der Film läuft in Spanien am 22. März an. Für die deutschsprachigen Länder ist noch kein Starttermin bekannt.