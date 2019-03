Ganz normale Superhelden auf der WonderCon

Eine Art Maskenball für Comic-, Science-Fiction- und Superhelden-Fans ist die WonderCon im kalifornischen Anaheim.

Mehr als 60.000 Besucher werden auf der Fachmesse erwartet, viele kommen als das verkleidet, was sie am Liebsten sein würden: Wonder Woman, Batman oder Captain America. Zu sehen gibt es kultige Comichefte und anderes Bildmaterial und - besonders begehrt - Trailer für kommende Spielfilme.

In diesem Jahr zum Beispiel "Dark Phoenix", der neue Ableger der "X-Men"-Reihe. Er soll am 7. Juni 2019 in die US-amerikanischen Kinos kommen.

Eindeutiger Höhepunkt ist die WonderCOn "Masquerade", Teilnehmer mit den kreativsten Auftritten gewinnen Preise.