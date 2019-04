No Comment der Woche mit DJ Arch (6), dem Papst und Skizirkus

In Südafrika ist Oratilwe Hlongwane, oder DJ Arch Jnr, der jüngste Discjockey in Südafrika. DJ Arch ist erst sechs Jahre alt - und er ist der Star zahlreicher Festivals und Open-Air-Konzerte. Im Jahr 2015 nahm er im Alter von nur drei Jahren an der Fernsehsendung "Got Talent" teil. Das junge Wunderkind ist bereits in Spanien, Botswana und Saudi-Arabien aufgetreten.

Im Vatikan küsst Papst Franziskus die Füße des südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir Mayardit und des Oppositionsführers Riek Machar. Diese Politiker waren im Vatikan, um über ein neues Friedensabkommen zu diskutieren. Ein Treffen, an dem die höchsten zivilen und kirchlichen Autoritäten des Landes teilnahmen.

In Weißrussland erregt das Festival "Californication" in Logoysk Aufsehen. Zur neunten Ausgabe der Veranstaltung kamen Wintersportler, die sich auch ins eisige Wasser stürzten. Am Ende eines jeden Winters treffen sich die Teilnehmer, um diesen Wettbewerb zu organisieren, bevor die Pisten schließen.