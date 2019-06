The Brief from Brussels: Neulinge im Europäischen Parlament

In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: "Ich habe mich schon drei Mal verlaufen" - neue Abgeordnete beim Start in eine neue Legislaturperiode des Europäischen Parlaments. Euronews begleitete zwei Brüsseler Novizen beim Start in ihren neuen Job.

Dazu in Kürze: Menschenrechtsanwälte stellen Strafanzeige gegen die EU wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit - Russland wirft vor höchstem EU-Gericht ukrainische Vorwürfe zurück - Europäische Bürgerinitiative gegen Käfighaltung von Nurtztieren hat eine MIllion Unterschriften gesammelt