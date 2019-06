Sie finden statt am fünften Tag des fünften Monats des traditionellen chinesischen Kalenders: Die Drachenbootrennen in Hongkong.

Das Drachenbootfest ist sogar ein nationaler Feiertag in der Metropole. Die Rennen mit den bunt angemalten und kunstvoll geschmückten Booten werden an mehreren Orten Hongkongs von knapp 30.000 Zuschauern verfolgt.

Insgesamt nehmen am Freitag rund 5.000 Ruderer an den Rennen teil, fast 200 Teams gehen an den Start.