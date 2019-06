Ubisoft mit neuem Abo-Service

Das französische Videospiel-Unternehmen Ubisoft hat seinen eigenen Abo-Service "UPlay+" gestartet.

Auf der "E3", der Electric Entertainment Expo in Los Angeles, stellte die Gaming-Firma ihr neues Angebot vor, dass auch Streamings umfasst. Ubisoft präsentierte dabei gleich ihr neues Spiel "Ghost Recon Breakpoint". Hierfür konnte der Schauspieler Jon Bernthal, der für seine Rollen in "The Walking Dead" und "Sicario" bekannt ist, als Hauptcharakter verpflichtet werden.

Randolph Ramsey, Chefredakteur des Onlinemagazins Gamespot glaubt, dass der Markt durch die Einführung von UPlay+ immer voller wird: "Anfang der Woche hat Xbox seinen 'Game Pass' erweitert. Es ist wie bei einem Streamingabonnement, wo man zwischen verschiedenen Anbietern wählen kann, die alle 10-15 Dollar im Monat kosten."

Der User hat also die große Auswahl: Neben Spielen bietet Ubisoft Musik- und Filmstreaming an, aber auch digitale Downloads und Hardware.

Auf der E3-Videospielmesse präsentieren sich viele Gaming-Anbieter, wie Square Enix, Xbox oder Bethesda.